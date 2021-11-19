Данные пациентов Псковской инфекционки доступны всем медикам страны

12:35, 19 ноября 2021, ПАИ

Данные пациентов Псковской инфекционной больницы отправляют в единую систему, которая доступна всем медикам страны. Псковское агентство информации в рамках нового проекта «Гид по боксам Псковской областной инфекционной больницы» выяснило, как работает единая база данных.

Медицинское учреждение работает в единой российской системе данных. Доступ к результатам компьютерной томографии больного есть не только у медиков псковского учреждения, но и у всех медиков страны, которые авторизированы в единой системе. Все КТ, которые проводятся в инфекционной больнице, попадают на сервер, после чего в центральный архив медицинских изображений.

В случае переезда или поездки в другой регион снимки пациента всегда будут у специалистов под рукой. Читайте также о том, как работает система палатной сигнализации, вызывная панель, наручные часы для вызова врача, а также как происходит раздача еды в Псковской инфекционке.