Вакцинированные псковичи легче переносят COVID-19

18:34, 19 ноября 2021, ПАИ

Жители Псковской области, которые прошли полный курс вакцинации, переносят коронавирусную инфекцию в легкой или средне-тяжелой форме. Об этом Псковскому агентству информации рассказал заместитель главного врача Псковской областной инфекционной больницы по медицинской части Самир Аль-Араби.

«Основная масса пациентов, которые болеют COVID-19 в тяжелой форме — люди с незаконченной вакцинацией или те, кто прошел курс вакцинации больше полугода. Нельзя сказать, что нет совсем вакцинированных пациентов», - прокомментировал врач.

Самир Аль-Араби считает вакцинацию необходимой мерой. Такое мнение, основанное на наблюдении и лечении пациентов, разделают и его коллеги.

По словам врача, вакцинация не дает гарантии, что вы не заболеете, она дает шанс на то, что вы перенесете заболевание в легкой или средне-тяжелой форме и не попадете в реанимацию с большим поражением легких.

«Если вы не сделаете прививку, то будьте готовы к затрудненному дыханию и тяжелому протеканию болезни, реанимации. Каждый из нас должен сделать выбор. Прививка сейчас нам всем необходима — это единственный выход, который поможет остановить пандемию и улучшить эпидемиологическую ситуацию не только в области, но и в стране», - резюмировал он.

На данный момент в Псковской области эпидемиологическая обстановка остается напряженной, но врачи отмечают стабилизацию роста пациентов, поступающих в реанимацию. Как отметил заместитель главного врача, больница работает в безостановочном режиме, свободные места сразу же занимаются другими пациентами.

Кроме того, проводятся утренние планерки с сотрудниками скорой помощи, с главным врачом и с начальником медицинской службы по поводу свободных мест в реанимации, так как врачам не удается уследить за точным количеством поступивших пациентов на утро.

Ранее сообщалось, что из Великих Лук в отделение реанимации Псковской инфекционной больницы поступил шестимесячный ребенок, который на данный момент находится на аппарате искусственной вентиляции легких. 16 ноября в Псковскую инфекционную больницу поступила 46-летняя пациентка с 50 процентным уровнем поражения легких. За три дня уровень вырос до 90-95 процентов.

Также беременная врач-реаниматолог псковской инфекционки Варвара Оконечникова рассказала о самочувствии после вакцинации.