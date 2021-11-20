Создатели памятника Петру I объяснили, почему ваяют его в палатке в Пскове

12:00, 20 ноября 2021, ПАИ

Создатели памятника Петру I объяснили Псковскому агентству информации, почему ваяют его в палатке, которая установлена перед зданием областной прокуратуры в Пскове.

В основе скульптуры высотой больше двух метров сварной каркас из толстой арматуры, он обеспечивает жёсткость конструкции. Но всё равно вытянутая рука императора, раскрытая ладонь, пальцы подвержены повышенным нагрузкам, поэтому московские скульпторы решили ваять Петра в Пскове, на месте установке, в специально устроенной отапливаемой палатке.

«Рискованно [делать памятник в одном месте, а потом везти в другое. — ПАИ]. При перевозке опасался, что что-то всё равно отломается», — рассказал скульптор Антон Гордиенко.

Скульптор Антон Гордиенко также рассказал, что взял за основу памятника Петру I образцы известного французского скульптора Этьена Фальконе. «За образец я взял работу Фальконе «Медный всадник», который установлен в Санкт-Петербурге», — заметил скульптор.

«Пётр I сказал, что нужно создать такой орган, который уничтожил бы или ослабил зло, которое проистекает от беззакония, неправосудия, взяточничества. Когда мы увидели от нашего коллектива, от работников прокуратуры такое предложение [установить памятник на территории областной прокуратуры. — ПАИ], естественно комиссия по утверждению плана поддержала и приняла такое решение», — отметила официальный представитель прокуратуры Псковской области Рахиба Сулейманова.

Ранее ПАИ писало, что роднит Терминатора и памятник Петру I в Пскове.

Напомним, памятник Петру I создаётся из арт-бетона, внутри металлические конструкции. Работы выполняются с помощью болгарки и бормашины. После завершения работ памятник покроют бронзой.

Открытие памятника запланировано на день празднования 300-летия прокуратуры России, 12 января 2022 года. Ранее главный архитектор Псковской области – начальник управления архитектуры и градостроительства администрации региона Евгений Шапкин сообщил о том, что внешний вид монумента утверждён. Кроме того, согласован план благоустройства сквера у здания прокуратуры.

О том, как проходят работы и как монумент выглядит сейчас, смотрите в нашем фоторепортаже, а также в специальном видеосюжете ПАИ.