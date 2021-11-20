В Пскове нашли пень знаменитого дуба Петра I

14:26, 20 ноября 2021, ПАИ

В Пскове нашли пень знаменитого дуба, который посадил император Пётр I. Об этом рассказывается в видеосюжете Псковского агентства информации.

В тринадцати с половиной метрах от дома № 17 на улице Красных Партизан по линии улицы Воровского виден большой пень. Этот пень остался от дуба, который, по преданию, посадил Пётр I. Сведения об этом событии есть в книге исследователя псковской старины Н. Ф. Окулича-Казарина. Больше ста лет назад он писал, что Пётр I часто приезжал в Псков и останавливался в доме купца Ямского. Гуляя в окрестностях, Пётр I посадил несколько деревьев, в том числе и этот дуб.

Петровский дуб был спилен в советское время при строительстве дома №17 на улице Красных Партизан.

Напомним, в Пскове прямо в палатке, которая установлена перед зданием областной прокуратуры, отливают памятник Петру I. Работы выполняются с помощью болгарки и бормашины. Скульптура создаётся из арт-бетона, внутри – металлические конструкции, и как отмечает скульптор Антон Гордиенко, это роднит памятник и Терминатора. После завершения работ памятник покроют бронзой. За основу памятника Петру I Антон Гордиенко взял работу французского скульптора Этьена Фальконе — «Медного всадника», который установлен в Санкт-Петербурге.

«Пётр I сказал, что нужно создать такой орган, который уничтожил бы или ослабил зло, которое проистекает от беззакония, неправосудия, взяточничества. Когда мы увидели от нашего коллектива, от работников прокуратуры такое предложение [установить памятник на территории областной прокуратуры. – ПАИ], естественно, комиссия по утверждению плана поддержала и приняла такое решение», – отметила официальный представитель прокуратуры Псковской области Рахиба Сулейманова.

Открытие памятника запланировано на день празднования 300-летия прокуратуры России, 12 января 2022 года.

О том, как проходят работы и как монумент выглядит сейчас, смотрите в нашем фоторепортаже, а также в специальном видеосюжете ПАИ.