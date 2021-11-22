Один из крупнейших ретейлеров России дал свои рекомендации «Псковмясопрому»

10:40, 22 ноября 2021, ПАИ

При посредничестве комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области на минувшей неделе, 17 ноября, прошла онлайн-встреча между представителями одного из крупнейших ретейлеров России и ООО «Псковмясопром».

В ходе встрече выяснилось, что ещё в июле этого года «Псковмясопром» в одностороннем порядке прекратил отгружать свою продукцию магазинам сети.

«По итогам встречи на минувшей неделе представители ретейлера заявили, что готовы оказать содействие в формировании маркетинговой стратегии на период будущих поставок для Псковского мясокомбината, дать рекомендации по диверсификации ассортимента выпускаемой продукции и переориентации рынков сбыта. И, наконец, ретейлер рекомендовал «Псковмясопрому» разработать план развития предприятия на краткосрочный период и среднесрочный период, в основе которого будет лежать маркетинговая стратегия предприятия, основанная на конкурентоспособном рыночном позиционировании компании», - прокомментировал руководитель регионального комитета Андрей Михеев.

Ранее сообщалось, что предприятие распространило письмо за подписью директора ООО «Псковмясопром» Андрея Шукшина о прекращении с 1 декабря выпуска продукции под торговой маркой «Псковский мясокомбинат». Основными причинами были названы пандемия коронавирусной инфекции, рост цен на закупаемое сырье, затраты на логистику и оплату коммунальных услуг, а также отсутствие мер государственной поддержки. Письмо было разослано 18 ноября и большинством было воспринято как решение о закрытии предприятия.

Позже генеральный директор ООО «Псковмясопром» Андрей Шукшин заявил, что говорить о закрытии предприятия преждевременно.

Отметим, что на «Псковмясопроме» несколько лет фиксируется падение выручки, а руководство предприятия ещё полгода назад заговорило о сворачивании производства.

Подробнее — в материале «Псковской правды», который выйдет в 11:00.