«Умная» система контроля установлена в Псковской инфекционной больнице

15:21, 22 ноября 2021, ПАИ

В Псковской инфекционной больнице установлена система контроля и управления доступом. Псковское агентство информации в рамках нового проекта «Гид по боксам Псковской областной инфекционной больницы» выяснило, как работает «умная» система контроля.

Система позволяет персонифицировать, отслеживать и ограничивать доступ персонала в разные зоны. У каждого сотрудника прописано, в какую дверь он может пройти. Именно эта система позволяет определить, появлялся ли медперсонал у пациента, в какое время и как долго там находился. Для пациентов двери в боксы закрыты. Кроме того, по всей больнице, в общих зонах, установлено 147 камер видеонаблюдения.

Читайте также о том, как работает система палатной сигнализации, вызывная панель, наручные часы для вызова врача, а также как происходит раздача еды в Псковской инфекционке и как работает единая база данных.