Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Умная» система контроля установлена в Псковской инфекционной больнице

В Псковской инфекционной больнице установлена система контроля и управления доступом. Псковское агентство информации в рамках нового проекта «Гид по боксам Псковской областной инфекционной больницы» выяснило, как работает «умная» система контроля.

Система позволяет персонифицировать, отслеживать и ограничивать доступ персонала в разные зоны. У каждого сотрудника прописано, в какую дверь он может пройти. Именно эта система позволяет определить, появлялся ли медперсонал у пациента, в какое время и как долго там находился. Для пациентов двери в боксы закрыты. Кроме того, по всей больнице, в общих зонах, установлено 147 камер видеонаблюдения.

Читайте также о том, как работает система палатной сигнализациивызывная панель, наручные часы для вызова врача, а также как происходит раздача еды в Псковской инфекционке и как работает единая база данных.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Доверяете ли вы "Чёрным пятницам"?
Проголосовать >>>

22 ноября 2021

В распоряжение больницы Куньинского района поступил новый автомобиль

22 ноября 2021

До -8 градусов упадёт температура в Псковской области предстоящей ночью
22 ноября 2021

«Умная» система контроля установлена в Псковской инфекционной больнице
22 ноября 2021

В Псковской области скорректируют ограничения по COVID-19
22 ноября 2021

Решение об обязательной вакцинации студентов ПсковГУ примут на этой неделе
22 ноября 2021

Фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» выдвинут на премию «Народное признание»
22 ноября 2021

Более 35 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки
22 ноября 2021

В Госдуму внесли законопроект о запрете упоминать в СМИ национальность преступников

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...