Беременные псковички могут вакцинироваться только в поликлиниках

12:23, 23 ноября 2021, ПАИ

Беременные женщины в Псковской области должны прививаться от коронавирусной инфекции только в поликлиниках под наблюдением лечащего врача. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил во время совещания с медиками региона 23 ноября.

Ведерников сообщил, что приходит большое количество обращений от беременных и молодых мам о противопоказаниях к вакцинации.

«Весь вопрос в том, что им можно вакцинироваться только в поликлинике. Остальное – это дезинформация, которая путает людей», - заявил глава региона, уточняя, что необходимо обратить внимание на работу мобильных пунктов вакцинации и разъяснить бригадам этот момент, чтобы у матерей области была возможность защитить себя и своих детей.

«Как показывает практика, ковид представляет смертельную опасность как для мамочек, так и для их детей», - резюмировал Ведерников.

Ранее сообщалось, что Николай Красиков официально вступил в должность главного врача Псковского перинатального центра и глава региона уже поставил задачи перед новым руководителем центра.

Напомним, что 10 ноября в Псковской городской поликлинике заведующая отделением реанимации в Псковской областной инфекционной больнице Варвара Оконечникова вакцинировалась от COVID-19 на 33-й неделе беременности. 19 ноября врач сообщила, что чувствует себя хорошо после вакцинации.

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