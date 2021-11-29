За минувшую неделю ПАИ процитировали 343 раза

11:54, 29 ноября 2021, ПАИ

По данным сервиса «Медиалогия», за минувшую неделю (с 22 по 29 ноября) портал Псковского агентства информации стал лидером по количеству цитат. «Известия», Lenta.ru, «Вестник», «Экономика сегодня», «АвтотрансИнфо», Ecology.russia24.pro использовали сообщения ПАИ 343 раза. В то время как показатель ближайшего конкурента по данному показателю Псковской ленты новостей равен 310.

В топ-5 самых цитируемых также попали радио «Эхо Москвы Псков» (48 цитат), luki.ru (20 цитат), ГТРК «Псков» (14 цитат). На псковские СМИ ссылались региональные и федеральные коллеги в рубриках: власть, здоровье и медицина, общество и социальная сфера, транспорт, наука и образование, ЧП, силовые структуры, право.

Самыми цитируемыми новостями ПАИ стали: Новую гостиницу откроют в комплексе Псково-Печерского монастыря («Известия»), Благоустройство парка Юрия Гагарина началось в Пскове («Известия»), Ремонт улицы Инженерной завершили в Пскове («Известия»), В Псковской области капитально отремонтировали 20 км трассы Р-23 («Известия»), Голландский изразец с «мужиком в пинжаке» откопали археологи в Пскове («Известия»).

Добавим, что также в первую десятку вошли «КП-Псков», интернет-газета «Псковская правда» и «АиФ Псков». Их сообщения брали один, шесть и десять раз соответственно.