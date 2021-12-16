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Общество

Четыре объекта здравоохранения отремонтируют в Псковской области до 2023 года

Четыре объекта здравоохранения в приграничных районах Псковской области обновят до 2023 года, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 16 декабря на прямой линии на телеканале «Россия 24», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В этом году во исполнение поручения президента мы начали проектирование объектов приграничной инфраструктуры и начнём их реконструкцию в следующем году», – отметил глава региона. 

Всего будет обновлено четыре объекта здравоохранения в приграничных районах: в Печорском, Пыталовском, Себежском и Гдовском. «Рассчитываем, что в феврале 2002 года проектно-сметная документация будет готова, в 2022-2023 годах они будут отремонтированы и получат современное оборудование», – подчеркнул губернатор и выразил надежду, что это поможет решить проблемы здравоохранения в этих районах.

Задать вопрос губернатору можно и сейчас, и в ходе прямой линии. Для этого нужно позвонить по номеру горячей линии 8-800-222-98-29. Также можно написать свой вопрос в мессенджерах WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-900-993-01-05 или прислать свой видеовопрос в группу ГТРК «Псков» «ВКонтакте» и по электронной почте gtrkpskov@mail.ru.

Ранее губернатор высказал мнение, что благодаря появлению в Псковской области трёх корпусов инфекционной больницы регион справляется с пандемией. 150 млн рублей направили на ремонт псковских медучреждений в 2021 году.

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