Вышел спецэпизод к 20-летию франшизы о Гарри Поттере

14:48, 01 января 2022, ПАИ

На стриминге HBO Max (в России — в «Амедиатеке») состоялся релиз специального эпизода к 20-летию кинофраншизы «Гарри Поттер».

В эпизоде «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» появятся все актёры, игравшие в фильмах, — Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер), Руперт Гринт (Рон Уизли), Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер), Рэйф Файнс (Волан-де-Морт), Эванна Линч (Полумна Лавгуд), Хелена Бонем Картер (Беллатриса Лестрейндж), Гэри Олдман (Сириус Блэк), Том Фелтон (Драко Малфой) и другие, режиссёры фильмов о Гарри Поттере Крис Коламбус, Альфонсо Куарон, Майк Ньюэлл и Дэвид Йейтс, а также продюсер Дэвид Хейман.

В картине покажут декорации Хогвартса, а также расскажут о том, как создавался волшебный мир по мотивам книг британской писательницы Джоан Роулинг. Как пишет газета «Известия», сама писательница также появится в спецэпизоде.

Трейлер появился в Сети 20 декабря.

Ранее сообщалось, что одну из главных ролей в новой части фильма «Фантастические твари. Тайны Дамблдора», в котором действие разворачивается в мире Гарри Поттера, сыграет российский актёр Александр Кузнецов.

Рецензию на предыдущую ленту кинофраншизы — «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» — можно прочитать здесь.