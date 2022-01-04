Вопросы, запросы, послания. Главные события месяца глазами экспертов. Декабрь 2021

16:26, 04 января 2022, ПАИ

«На чиле, на расслабоне» конец 2021 года встречать не получилось: декабрь в общественной жизни Псковской области оказался месяцем с совсем не зимней температурой.

Традиционно складывается, что заметная часть ежемесячных событий непосредственно связаны с деятельностью губернатора Михаила Ведерникова. Последний месяц ушедшего года в этом отношении весьма показателен. Все ежемесячные рейтинги за 2021 год читайте здесь

По итогам каждого месяца редакция ПАИ формирует список из наиболее заметных, общественно значимых событий, произошедших в Псковской области. В формировании рейтинга, по приглашению редакции ПАИ, принимают участие эксперты - представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.

Наши эксперты (все данные опроса находятся в распоряжении редакции и являются собственностью ПАИ) оценивают значимость каждого события по 10-балльной шкале. По итогам экспертных оценок выводится средний балл, на их основе формируется рейтинг топ-10 событий месяца.

ТОП-5

5 место. Смягчение антикоронавирусных мер

Псковская область верно, но все еще не быстро, идет к заветному порогу коллективного иммунитета. Регион перешагнул за планку в 62%, надо еще процентов 20. Тем не менее, очередная волна заразы спала, и региональные власти с согласия Роспотребнадзора пошли на смягчение ограничительных мер. Основные из них по-прежнему в силе, но, например, можно заполнять уже 75% залов в театрах и филармонии, на утренники к детям, при наличии необходимых антиковид-документов, можно приходить родителям и фотографам.

Ранее мы неоднократно, на протяжении всего года, отмечали гибкий подход администрации Псковской области к антикоронавирусной политике — таковым он и остается.

Между тем, в декабре главный санитарный врач региона Александр Нестерук подписал постановление, расширив перечень категорий работающих граждан, которым в ближайшее время необходимо пройти вакцинацию.

Надо отметить, что новость об этом была встречена жителями области вполне буднично: волна протестов паблики не захлестывала. По мнению одного из наших экспертов, одна из причин — выпуск пара на федеральном уровне. Речь идет об обсуждении федеральных законопроектов о введении QR-кодов. Один из них, который касался их введения на транспорте, снят с рассмотрения, второй, принятый, стал рамочным.

«Однако надо отдавать себе отчет, что послабления, принятые на период новогодних каникул, очень быстро могут быть отменены. Стоит только нашим землякам расслабиться, как это уже бывало, «забить» на соблюдение элементарных ограничений — и здравствуй локдаун», - замечает еще один эксперт ПАИ.

4 место. Очередные отключения электричества в районах области из-за непогоды

Обрыв проводов в непогоду становится «ненормальной нормой» жизни в Псковской области. В сетях уже шутят, что к нему ведут даже «две снежинки, ветерок». В начале декабря без света вновь остались несколько тысяч жителей районов, некоторые сидели без электричества несколько дней.

«Козлов отпущения» из-за аварий не назначали, но ситуация стала поводом для многочисленных обращений в адрес региональной администрации, энергетиков, на прямую линию глава области Михаила Ведерникова.

Программа модернизации энергосетевого хозяйства Псковской области становится необходимой, как воздух. Ее проект был разработан в этом году, программа получила «добро» президента Владимира Путина в сентябре, прошла согласование у энергетиков. Вес документа - 5 млрд рублей. Сейчас ее обсуждение активно идет в правительстве, на прошлой неделе речь о ней шла на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака.

Добавим, что вопрос о необходимости скорейшего принятия и реализации программы на пресс-конференцию Владимира Путина везла руководитель медиацентра ПАИ Надежда Назаренко, но задать его не удалось. Однако похожий вопрос задали коллеги из Дагестана. Что лишний раз подтвердило: проблема состояния электросетевого хозяйства касается и важна не только Псковской области.

3 место. Рабочая встреча губернатора Михаила Ведерникова и председателя правления «Газпрома»

В декабре Михаил Ведерников встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Встреча проходила в Санкт-Петербурге и для Псковской области была важна закреплением договоренностей между региональной администрацией и газовым гигантом.

Глава региона подпустил интриги, рассказывая в своем Инстаграм-аккаунте о темах встречи: мол, «некоторые из них особенно непростые, стратегические, и они требуют дополнительной детальной проработки перед запуском. О них расскажу позднее, когда появятся конкретные результаты».

Наши эксперты предполагают, что речь могла идти, в том числе, и о судьбе Псковской (Дедовичской) ГРЭС.

Будем ждать. Отметим, что между Псковской областью и «Газпромом» сложились ровные, рабочие отношения: регион понемногу гасит газовые долги, что, в свою очередь, становится гарантией участия компании в программе газификации региона и продолжении социальных проектов на территории области. Так, в 2023 году в муниципалитетах к уже построенным 11 пришкольным стадионам добавятся еще 15.

2 место. Бюджетное послание Михаила Ведерникова и принятие рекордного бюджета Псковской области на 2022 год

Старожилы политической жизни региона знают, что обсуждение и принятие проекта бюджета региона на новый год долгое время было поводом для спекуляций, инсинуаций и разного рода заявлений, и вызывало у администрации области изрядную головную боль.

Но «опять и снова»: бюджет Михаила Ведерникова проходит региональный парламент совершенно спокойно, без надрыва, по-рабочему. Отработала согласительная комиссия, состав который в этот раз вместил в себя представителей всех шести партийных фракций Собрания, прошли фракционные консультации с губернатором. 23 декабря бюджет был принят в трех чтениях. Что удивительно, ни у одного депутата, вне зависимости от его партийной принадлежности, вопросов к Михаилу Ведерникову, выступавшему с бюджетным посланием, вопросом не возникло. Такое, кажется, впервые.

Несмотря на сложное время, бюджет на 2022 год можно назвать рекордным, его расходная часть — порядка 50 млрд рублей, а региональные власти имеют повод для гордости: объем привлекаемых в Псковскую область федеральных ресурсов никогда не был таким большим. Чего стоят одни только 1,5 млрд рублей на капремонт 33 школ.

Аппетит приходит во время еды: предполагаем, что постоянно растущий объем федеральных вливаний в Псковскую область — это еще не предел возможностей и амбиций команды Михаила Ведерникова. Псковский губернатор действительно выстроил такие коммуникации с правительством, когда поддержка региона держится не (только) на личных связях и лоббистских возможностях политиков, но и на честной, прозрачной и эффективной работе с федеральными программами.

1 место. Прямая линия Михаила Ведерникова

Прямая линия губернатора Михаила Ведерникова на ГТРК «Псков» остается одним из традиционных форматов обратной связи главы региона с жителями. Более 2 тысяч обращений и вопросов, которые пришли на прямую линию, отличный срез муниципальной и региональной проблематики. И существенное дополнение к тем 50-100 ежедневным обращениям в директ Инстаграм-аккаунта Ведерникова.

Даже удивительно, что региональные власти не захлебываются в таком объеме обратной связи от псковичей.

Отметим, что прямая линия на ГТРК стало только одним из звеньев медиакоммуникаций Михаила Ведерникова, которыми псковский губернатор уже традиционно завершает год. Побывал он и на «Эхе Москвы в Пскове», и в эфире спецпроекта Псковского агентства информации «Гвоздь Telegram».

«Ведерников эффективно использует все возможности и форматы общения с жителями региона: от жесткого и вдумчивого руководителя, на прямой линии, политика-технократа - на «Эхе» до человечного и обаятельного собеседника - на ПАИ. За несколько лет губернатор не поддался искушению секвестрировать форматы своего общения с прессой, хотя такое искушение у руководителей регионов возникает постоянно», - отмечает эксперт ПАИ.

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