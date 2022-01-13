В Псковской области не планируют ужесточать коронавирусные ограничения
В Псковской области не планируют ужесточать ограничения по коронавирусу. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказал главный санитарный врач региона Александр Нестерук.
«Ужесточений пока не планируется, ситуация спокойная», - отметил Нестерук.
Главный санитарный врач отметил, что каждый день в регионе регистрируется менее 100 новых случаев коронавируса.
«Рано делать выводы, поскольку мы не знаем, реальный это рост или просто отложенный спрос. Сейчас многие обратились за медицинской помощью, тогда как в праздничные дни число пациентов было минимальным», - отметил Александр Нестерук.
Также собеседник агентства отметил, что возможные изменения в сторону ужесточения могут быть предприняты в случае, если в регионе начнёт активно распространяться омикрон-штамм.
«Пока мы его не выявили и уровень заболеваемости не говорит о том, что этот штамм циркулирует на территории региона», - подчеркнул Нестерук.
Академик РАН, доктор медицинских наук, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рекомендовал перевести сотрудников на удалёнку из-за роста новых случаев коронавируса в стране.
Кроме того, в регионе пока не планируется переводить школьников на дистанционное обучение.
Напомним, 10% тестов псковичей на COVID отправляют в Петербург для выявления штамма «омикрон». Омикрон-штамм коронавируса подозревают у 21 жителя Псковской области.
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