В Псковской области не планируют ужесточать коронавирусные ограничения

14:40, 13 января 2022, ПАИ

В Псковской области не планируют ужесточать ограничения по коронавирусу. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказал главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

«Ужесточений пока не планируется, ситуация спокойная», - отметил Нестерук.

Главный санитарный врач отметил, что каждый день в регионе регистрируется менее 100 новых случаев коронавируса.

«Рано делать выводы, поскольку мы не знаем, реальный это рост или просто отложенный спрос. Сейчас многие обратились за медицинской помощью, тогда как в праздничные дни число пациентов было минимальным», - отметил Александр Нестерук.

Также собеседник агентства отметил, что возможные изменения в сторону ужесточения могут быть предприняты в случае, если в регионе начнёт активно распространяться омикрон-штамм.

«Пока мы его не выявили и уровень заболеваемости не говорит о том, что этот штамм циркулирует на территории региона», - подчеркнул Нестерук.

Академик РАН, доктор медицинских наук, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рекомендовал перевести сотрудников на удалёнку из-за роста новых случаев коронавируса в стране.

Кроме того, в регионе пока не планируется переводить школьников на дистанционное обучение.

Напомним, 10% тестов псковичей на COVID отправляют в Петербург для выявления штамма «омикрон». Омикрон-штамм коронавируса подозревают у 21 жителя Псковской области.