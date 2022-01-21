Псковичи просят не демонтировать светодиодные арки на площади Ленина

14:25, 21 января 2022, ПАИ

Глава администрации Пскова Борис Елкин во время прямого эфира в своём Instagram-аккаунте ответил на предложение местных жителей оставить светодиодные арки на площади Ленина.

Борис Елкин напомнил, что был проведён опрос среди псковичей – большинство проголосовали за демонтаж новогодних украшений 31 января. Также он добавил, что рассмотрит предложение оставить световые инсталляции возле ПсковГУ.

Четыре ромбовидные светодиодные арки установили 23 декабря на площади Ленина у Псковского государственного университета. Часть новогодних украшений в Пскове останется на постоянной основе.