ПАИ вновь получило самый высокий индекс цитируемости за неделю

12:31, 24 января 2022, ПАИ

Псковское агентство информации вновь возглавило список самых цитируемых СМИ региона, по данным сервиса «Медиалогия» за минувшую неделю, с 17 по 23 января. Индекс цитируемости составил 5,48, всего же было использовано 313 сообщений информагентства.

На второй строчке расположилась Псковская лента новостей с ИЦ 5,32 и 251 цитатой, замыкает тройку портал luki.ru (ИЦ 1,07 и 19 цитат). Также в пятерку вошли ГТРК «Псков» (ИЦ 0,65 и 18 сообщений) и «МК Псков» (ИЦ 0,51 и 20 цитат).

Самыми цитируемыми новостями ПАИ стали сообщения о массовом ДТП, строительстве скейт-парка в Пскове, об уровне заболеваемости ОРВИ в регионе, о «ложной Луне» в деревне Дуброво и о количестве заболевших «омикроном».

Портал цитировали такие СМИ, как «Известия», «Коммерсантъ», «Невские новости», News-life и другие.

Добавим, что также в десятку вошли «АиФ-Псков» и «КП-Псков».