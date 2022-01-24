21 школьный класс и 7 групп в детсадах Псковской области закрыты на карантин из-за ОРВИ

17:33, 24 января 2022, ПАИ

В Псковской области из-за ОРВИ на карантин закрыли 21 класс в 13 школах и семь групп в шести детских садах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном комитете по образованию.

В частности, в Пскове из-за ОРВИ закрыли 14 классов в шести школах и четыре группы в трёх детских садах.

Из-за коронавируса в регионе закрыли 142 школьных класса и 20 групп в детских садах. Ранее псковичам рассказали, как дозвониться в детскую поликлинику. 39 учителей и 15 воспитателей болеют коронавирусом.