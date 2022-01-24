Алексей Овсянников: «Народное признание» уже стало настоящим псковским «Оскаром»

17:37, 24 января 2022, ПАИ

Первая общественная премия Псковской области «Народное признание» за 12 лет вручения уже стала настоящим псковским «Оскаром». Об этом Псковскому агентству информации заявил начальник УМВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Алексей Овсянников, который вошёл в состав членов жюри премии этого года.

«Народное признание» – самая объективная, по-настоящему народная оценка успехов и достижений. И особенно приятно, что каждый год премия открывает новые имена, рассказывает о перспективных проектах, подчеркивает профессиональные заслуги, а также добавляет новые звёзды и целые созвездия на псковский небосклон талантливых людей, которые горят своим делом, идеей и целью», – подчеркнул Алексей Овсянников.

Он также напомнил, что ежегодно среди номинантов премии присутствуют сотрудники УМВД России по Псковской области. «И, безусловно, для каждого соискателя это большая честь, потому что это не ведомственная оценка работы сотрудников, это оценка тех, для кого мы работаем, жителей нашего региона. Очень приятно, что работа полиции не остается без внимания. Будем и в дальнейшей своей службе стараться соответствовать той планке, что уже 12 лет задаёт нам премия», – сказал начальник УМВД России по Псковской области.

Алексей Овсянников выразил уверенность, что ни пандемия, ни ограничительные меры не способны повлиять на «Народное признание». «Премия была, есть и будет – и в этом я ни секунды не сомневаюсь! – подчеркнул он. – Всем номинантам я желаю удачи! И пусть в этом году, как и в каждом, заветные награды получат действительно достойные».

Напомним, что голосование во втором туре за номинантов «Народного признания – 2021» завершилось на сайте Псковского агентства информации 21 января. Параллельно начала работу экспертная комиссия, в состав которой вошли 12 человек. Жюри возглавил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Члены жюри смогут добавить участникам премии 3 % от общего числа голосов, поданных в номинации во втором туре. Победителей определят путём сложения голосов экспертов и голосов читателей Псковского агентства информации.

Церемония награждения победителей «Народного признания – 2021» пройдёт 27 января в 19:00 в большом концертном зале Псковской областной филармонии. При проведении церемонии будут учтены все противоковидные требования. Пропуск будет осуществляться по QR-кодам о проведённой вакцинации или о перенесённом в последние полгода COVID-19. Людям с медицинским отводом от прививки нужно будет предоставить соответствующий документ и отрицательный ПЦР-тест.

Вход на церемонию будет организован по пригласительным билетам. Псковское агентство информации в самое ближайшее время разместит информацию о том, как и где их можно получить.

Отметим, что Первая общественная премия Псковской области «Народное признание», учредителем которой является Псковское агентство информации, проводится уже в 12-й раз. В этом году на соискание премии поступила 131 заявка в 12 номинациях. За всю историю премии награду получили более 200 псковичей, организаций, предприятий и творческих коллективов Псковской области.

Подробнее о премии можно почитать здесь.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание – 2010»;

«Народное признание – 2011»;

«Народное признание – 2012»;

«Народное признание – 2013»;

«Народное признание – 2014»;

«Народное признание – 2015»;

«Народное признание – 2016»;

«Народное признание – 2017»;

«Народное признание – 2018»;

«Народное признание – 2019»;

«Народное признание – 2020».