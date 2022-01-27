Анна Кузыченко: Предпосылок продлевать дистанционное обучение школьников нет

13:43, 27 января 2022, ПАИ

«Предпосылок продлевать дистанционное обучение школьников нет. Пока строго мы держимся семидневного карантина», - заявила руководитель управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации.

По ее словам, федеральный Роспотребнадзор сократил срок карантина по коронавирусу до 7 дней. Она выразила надежду, что после этого заболеваемость снизится.

«Мы надеемся, что 7 дней пройдет и мы выйдем уже с другим уровнем заболеваемости», - сказала она.

Анна Кузыченко отметила, что все подведомственные управлению образования администрации Пскова учреждения — дома детского творчества, художественные и спортивные кружки — также уходят на дистанционный формат работы.

Ранее сообщалось, что школы Пскова и Псковского района уходят на дистанционное обучение с 27 января. Дистанционное обучение продлится чуть больше недели – с 27 января по 4 февраля.

26 января под председательством губернатора Михаила Ведерникова состоялось совещание по эпидемиологической обстановке в регионе, участники которого отметили, что перевод школ на дистанционное обучение будет способствовать снижению заболеваемости среди детей.

В управлении образования Пскова обеспокоены ситуацией с коронавирусом в школах и рассказали, что в шести образовательных учреждениях зафиксировали стремительный рост заболеваемости COVID. При этом в детских садах ситуация с коронавирусом не вызывает опасения.