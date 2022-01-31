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Депутат Псковской гордумы Валентина Александрова: Памятник князю Довмонту должен быть в городе

Депутат Псковской городской Думы Валентина Александрова считает, что памятник князю Довмонту должен быть в Пскове. В разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации она отметила, что памятник планировали установить в городе уже давно, но каждый раз по разным причинам это не получалось сделать.

«Естественно, памятник нужен. Общественные слушания тоже нужны. Надеюсь, что там будет присутствовать культурная общественность Пскова. Она достаточно многочисленна. Скульптор [Андрей Мартьянов — прим. ред.] пусть слушает их, думает что-то изменить, дополнить в этом образе. Любой памятник — это работа многих людей, а памятник Довмонту — тем более. Он не может не обсуждаться профессионалами», - отметила Валентина Александрова.

По ее словам, личность князя Довмонта уникальна, поскольку «при нем было лучшее управление Псковом». «Он был прекрасным полководцем, проливая кровь, защищал город и псковичей, а они его беззаветно любили. Правил 33 года бесконфликтно, а потом через три столетия был причислен к лику святых. А впоследствии ему было незаслуженно уделено очень мало внимания. О нем больше помнила церковь, мощи его покоятся в Троицком соборе», - заключила Валентина Александрова.

Ранее возможность установки памятника Довмонту в Пскове обсудили на рабочей встрече у главы города. Жители города могут принять участие в общественных слушаниях по поводу установки монумента. На выставке «Смоляная вода» в Пскове представлен эскиз памятника князю Тимофею-Довмонту. Макет памятника также положительно оценил и депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев. 

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