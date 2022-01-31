Валерий Тюменцев оценил макет памятника князю Довмонту

15:26, 31 января 2022, ПАИ

Депутату Псковской городской Думы Валерию Тюменцеву понравился макет памятника князю Довмонту. «Интересная композиция», - заявил он корреспонденту Псковского агентства информации.

Депутат добавил, что 8 февраля предстоят публичные слушания по данному вопросу, от которых он ждет полярных мнений — одни восторгаются эскизом, другие высказывают критические замечания.

Валерий Тюменцев отметил, что скульптор Андрей Мартьянов готов дорабатывать макет, прислушиваться к мнению псковичей. «Это не догма, которую он хочет утвердить. Он готов общаться, советоваться с псковичами», - подчеркнул депутат.

Ранее возможность установки памятника Довмонту в Пскове обсудили на рабочей встрече у главы города. Жители города могут принять участие в общественных слушаниях по поводу установки монумента. На выставке «Смоляная вода» в Пскове представлен эскиз памятника князю Тимофею-Довмонту.