Борис Елкин: Администрация Пскова будет стараться, чтобы ремонты дорог выполнялись раньше сроков
Администрация Пскова будет стараться, чтобы ремонты дорог выполнялись оперативнее, раньше сроков. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 1 февраля.
По словам сити-менеджера, это позволит привлекать в Псков дополнительное финансирование.
Напомним, ранее в Пскове определили планы по ремонту дорог на 2022-2023 годы. Администрация города планирует заключить с подрядными организациями двух- и трёхгодичные контракты на ремонт объектов улично-дорожной сети.
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