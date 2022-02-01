Борис Елкин: Администрация Пскова будет стараться, чтобы ремонты дорог выполнялись раньше сроков

13:49, 01 февраля 2022, ПАИ

Администрация Пскова будет стараться, чтобы ремонты дорог выполнялись оперативнее, раньше сроков. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 1 февраля.

По словам сити-менеджера, это позволит привлекать в Псков дополнительное финансирование.

Напомним, ранее в Пскове определили планы по ремонту дорог на 2022-2023 годы. Администрация города планирует заключить с подрядными организациями двух- и трёхгодичные контракты на ремонт объектов улично-дорожной сети.