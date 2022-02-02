В Пскове изменили сроки приобретения транспортных карт для школьников на февраль

10:48, 02 февраля 2022, ПАИ

В связи с приостановкой действия льготных месячных абонементов транспортных карт школьников на февраль изменяются сроки приобретения абонемента (проездного). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия «Псковпассажиравтотранс».

Приобрести абонемент можно будет с 5 по 10 февраля включительно.

Напомним, действие льготных годовых проездных билетов учащихся и месячных абонементов транспортных карт школьников приостановили с 28 января по 6 февраля в связи с введением дистанционного обучения в школах Пскова и Псковского района. Позже на дистанционное обучение ушли также школы в Бежаницком и Пыталовском районах, две школы в Порховском районе и две в Великолукском районе.