Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Действие льготных проездных учащихся и месячных абонементов школьников приостановили в Пскове

С 28 января по 6 февраля в Пскове приостановлено действие льготных годовых проездных билетов учащихся и месячных абонементов транспортных карт школьников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия Псковпассажиравтотранс.

Месячные абонементы транспортных карт школьников на февраль будут действовать с 07 февраля по 10 марта 2022 года.

Абонементы на март будут действовать с 11 по 31 марта, стоимость будет составлять 600 рублей. Купить проездной на март можно будет с 5 по 13 марта 2022 года.

Это нужно, чтобы на период дистанционного обучения дети проводили максимум времени дома.

Напомним, 26 января под председательством Михаила Ведерникова состоялось совещание по эпидемиологической обстановке в регионе, участники которого отметили, что перевод школ на дистанционное обучение будет способствовать снижению заболеваемости среди детей. В этот же день информацию о переводе на дистант педагоги направили родителям учащихся.

В управлении образования Пскова обеспокоены ситуацией с коронавирусом в школах и рассказали, что в шести образовательных учреждениях зафиксировали стремительный рост заболеваемости COVID. При этом в детских садах ситуация с коронавирусом не вызывает опасения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Сталкивались ли вы с мошенниками в сети?
Проголосовать >>>

27 января 2022

Налоговый вычет за фитнес псковичи смогут получить в 2023 году
27 января 2022

В комитете по ветеринарии рассказали, как защитить животное от бешенства
27 января 2022

Сильный снегопад ожидается в Псковской области ночью 28 января
27 января 2022

Опубликован график работы выездного флюорографа в Великолукском районе

27 января 2022

Минстрой улучшает жилищные условия граждан за счёт развития ИЖС
27 января 2022

Псковичам рассказали, кто должен отчитываться о доходах, штрафах и сроках подачи декларации

27 января 2022

Санитарную обработку городских автобусов проконтролировали в Пскове

27 января 2022

Материнский капитал увеличится в России с 1 февраля

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...