Действие льготных проездных учащихся и месячных абонементов школьников приостановили в Пскове

15:58, 27 января 2022, ПАИ

С 28 января по 6 февраля в Пскове приостановлено действие льготных годовых проездных билетов учащихся и месячных абонементов транспортных карт школьников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия Псковпассажиравтотранс.

Месячные абонементы транспортных карт школьников на февраль будут действовать с 07 февраля по 10 марта 2022 года.

Абонементы на март будут действовать с 11 по 31 марта, стоимость будет составлять 600 рублей. Купить проездной на март можно будет с 5 по 13 марта 2022 года.

Это нужно, чтобы на период дистанционного обучения дети проводили максимум времени дома.

Напомним, 26 января под председательством Михаила Ведерникова состоялось совещание по эпидемиологической обстановке в регионе, участники которого отметили, что перевод школ на дистанционное обучение будет способствовать снижению заболеваемости среди детей. В этот же день информацию о переводе на дистант педагоги направили родителям учащихся.

В управлении образования Пскова обеспокоены ситуацией с коронавирусом в школах и рассказали, что в шести образовательных учреждениях зафиксировали стремительный рост заболеваемости COVID. При этом в детских садах ситуация с коронавирусом не вызывает опасения.