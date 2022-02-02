Колледж ПсковГУ перевели на дистанционное обучение до 13 февраля
Колледж ПсковГУ переведён на обучение в дистанционном формате c 2 по 13 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.
Напомним, дистанционное обучение в школах Пскова и Псковского района ввели с 27 января по 4 февраля. Позже на дистанционное обучение ушли также школы в Бежаницком и Пыталовском районах, две школы в Порховском районе и две в Великолукском районе.
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