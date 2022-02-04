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Культура

Онлайн-премьера снятого в Новоржевском районе документального фильма «Добрые души» Никиты Ефимова состоится 7 февраля

7 февраля на сайте издания colta.ru состоится онлайн-премьера документального фильма псковича Никиты Ефимова «Добрые души». Ленту сняли в Новоржевском районе в качестве курсовой работы: режиссёр окончил Школу документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова в Москве.

По сюжету картины местные жители репетируют в Доме культуры спектакль по пьесе испанского драматурга. Герои травят друг друга ядом, пытаются «застрелить» своих родственников, «умирают», корчась от судорог, и в какой-то момент уже непонятно, где жизнь, а где театр.

Премьера картины Никиты Ефимова состоялась на фестивале «Послание к человеку» (там она взяла специальный приз генерального спонсора – группы «Илим»), ленту также показали в секции «Среда» на фестивале документального кино «Артдокфест» в 2019 году. Кроме того, «Добрые души» показывали в программе международного фестиваля документального кино Parnu Film Festival в Эстонии.

Никита Ефимов родился в Пскове в 1992 году. В 2014 году окончил филологический факультет Псковского государственного университета, а в 2019-м — Школу документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. Работал корреспондентом в ГТРК «Псков».

Его дипломная работа, документальная картина «Начальник отряда» (Strict regime) вошла в число победителей конкурса среднеметражных фильмов на фестивале Visions du Réel, кроме того, фильм участвовал в программе канадского фестиваля Montreal International Documentary Festival (RIDM).

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