Дистанционное обучение в псковских школах могут продлить до 13 февраля

07:42, 03 февраля 2022, ПАИ

Во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом рассмотрят возможность продления дистанционного обучения в школах Пскова до 13 февраля. Об этом сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Напомним, дистанционное обучение ввели в школах Пскова и Псковского района с 27 января по 4 февраля. Позже на дистанционное обучение ушли также школы в Бежаницком и Пыталовском районах, две школы в Порховском районе. С 3 февраля на дистант перешли школы Великолукского района.

Дополнительные меры по стабилизации эпидситуации будут рассмотрены во время очередного заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом, которое пройдёт 4 февраля.