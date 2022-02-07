На прошедшей неделе чаще всего федеральные СМИ ссылались на ПАИ

11:00, 07 февраля 2022, ПАИ

По итогам прошедшей недели (с 31 января по 6 февраля) Псковское агентство информации цитировали чаще других региональных СМИ. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Медиалогия». На агентство ссылались 364 раза.

Псковская лента новостей уверенно держится на втором месте с 314 упоминаниями. На третьем месте по цитируемости в регионе стоит «Эхо Москвы Псков» (51 цитата), далее расположился «МК Псков» (20 цитат), и замыкает пятерку лидеров «АиФ Псков» (16 цитат).

Псковские СМИ цитировали такие федеральные издания, как «Известия», «Невские новости», Regnum, «Деловой Петербург». Больше всего интереса они проявляли к рубрикам власть, здоровье и медицина, общество и социальная сфера, транспорт, ЧП, культура, право.

В пятерку самых цитируемых новостей ПАИ попали сообщения о выпадении одной пятой месячной нормы осадков в Пскове, об обустройстве общественной зоны в деревне Переслегино, о создании пешеходной зоны в поселке Дубрава-1, об изъятии более 5 млн пачек сигарет в регионе и о признании Пушкинских Гор самым гостеприимным городом России.

Добавим, что в десятку цитируемых также вошла интернет-газета «Псковская правда».