Объявлен новый аукцион на строительство парка «Россия – моя история» в Пскове

10:35, 10 февраля 2022, ПАИ

Объявлен новый аукцион на строительство мультимедийного исторического парка "Россия - моя история" в Пскове. Документация опубликована на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 149 млн 800 тыс. 565,46 рубля. Средства предусмотрены в бюджете Псковской области в рамках реализации государственной национальной политики на территории региона.

Техзаданием предусматривается строительство здания под организацию выставочного пространства исторического парка «Россия-моя история». Новому подрядчику предстоит возвести каркас здания, сделать бетонные полы под покрытие, кровлю, смонтировать витражи, окна и наружные двери. Также необходимо провести устройство наружной системы сетей связи, наружных сетей водоснабжения и водоотведения, тепловых сетей. Работы нужно завершить до 30 июня 2022 года.

Строительство парка «Россия – моя история» планируется возобновить до марта 2022 года.

Напомним, парк должны были завершить в конце сентября 2021 года. Его строительство остановили из-за ареста подрядчика. Недовольство в адрес скорости работы высказывал митрополит Тихон. Ранее председатель регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов рассказал об особенностях строительства парка. Фоторепортаж со строительной площадки парка «Россия – моя история» смотрите здесь.