Фонари для подводных лодок Минобороны РФ производят в Невельском районе

14:09, 10 февраля 2022, ПАИ

Фонари для подводных лодок Министерства обороны Российской Федерации производят в Невельском районе. Об этом рассказал глава муниципалитета Олег Майоров на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 10 февраля.

По его словам, фонари делают на заводе «Невельская заря». «Вполне успешно работает предприятие. Производство от штамповки до полной сборки электрики», – заметил глава района.

Отметим, что в Невельском районе ещё выращивают виноградных улиток для ресторанов Москвы и Санкт-Петербурга, производят греческий сыр, а также в скором времени будут производить колотые дрова, которые затем на экспорт пойдут в Великобританию.