В Псковской области возбуждено уголовное дело в связи с происшествием на реке Большая Толба

18:32, 16 февраля 2022, ПАИ

В связи с происшествием на реке Большая Толба следственные органы Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в следственном управлении.

Следствием предварительно установлено, что 15 февраля транспортное средство под управлением его владельца следовало по акватории реки Большая Толба из деревни Толбица на остров Залита с восемью пассажирами на борту. В ходе движения произошло столкновение со льдиной, в результате чего аэролодка накренилась и часть пассажиров оказалась в воде. Судоводитель и граждане, находившиеся на борту, смогли оперативно извлечь из воды людей, но один из мужчин оказался в условиях, несовместимых с жизнью, и погиб.

Следователь Псковского следственного отдела на транспорте произвёл осмотр места происшествия, допросил водителя транспортного средства и пассажиров, назначил необходимые экспертизы. Организован комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Видео с места трагической гибели мужчины на реке Большая Толба смотрите здесь.