Расследование дела в связи с гибелью человека на реке Большая Толба находится на контроле транспортного прокурора

18:49, 17 февраля 2022, ПАИ

Расследование уголовного дела в связи с происшествием на реке Большая Толба находится на контроле псковского транспортного прокурора Виталия Фетисова. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Псковская транспортная прокуратура проверила материалы следственного органа, которые стали основанием для возбуждения уголовного дела по факту гибели человека при опрокидывании 15 февраля аэролодки «Бриз 600» в акватории реки. По предварительным данным, на борту транспортного средства находилось девять человек. Судоводитель на пути следования совершил столкновение со льдиной, после чего аэролодка накренилась и несколько пассажиров оказались в воде. Один из них утонул.

Транспортная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлёкшее по неосторожности смерть человека).