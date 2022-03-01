Netflix остановила работу над всеми российскими оригинальными проектами
Онлайн-платформа Netflix остановила работу над всеми российскими оригинальными проектами из-за спецоперации в Донбассе. Об этом пишет профильное издание «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на собственные источники.
Видеосервис работал с отечественными продюсерами над четырьмя проектами: драматический сериал «Анна К» со Светланой Ходченковой в главной роли (производства 1-2-3 Production и «Друг Друга»); сериал с Александром Петровым (производства компании «Водород» и «Манки Стайл»); сериал «Ничего особенного» с Юрой Борисовым студии 1-2-3 Production; криминальный триллер «Зато» Дарьи Жук (продюсеры – Ирина Смирнова и Александр Кушаев).
Ранее сообщалось, что российские пользователи Netflix столкнулись со сложностями при оплате подписки картами банков, которые попали под санкции. Netflix отказалась транслировать 20 российских федеральных каналов первого и второго мультиплекса несмотря на требования Роскомнадзора.
Walt Disney Company приостановила релиз своих фильмов в российских кинотеатрах, в частности, на территории РФ не будут показывать предстоящий мультфильм «Я краснею» от Pixar. Также был отменен прокат «Бэтмена» от студии Warner Bros. Сервис MEGOGO прекратил трансляцию ТВ-каналов в России.
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