Netflix остановила работу над всеми российскими оригинальными проектами

16:57, 01 марта 2022, ПАИ

Онлайн-платформа Netflix остановила работу над всеми российскими оригинальными проектами из-за спецоперации в Донбассе. Об этом пишет профильное издание «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на собственные источники.

Видеосервис работал с отечественными продюсерами над четырьмя проектами: драматический сериал «Анна К» со Светланой Ходченковой в главной роли (производства 1-2-3 Production и «Друг Друга»); сериал с Александром Петровым (производства компании «Водород» и «Манки Стайл»); сериал «Ничего особенного» с Юрой Борисовым студии 1-2-3 Production; криминальный триллер «Зато» Дарьи Жук (продюсеры – Ирина Смирнова и Александр Кушаев).

Ранее сообщалось, что российские пользователи Netflix столкнулись со сложностями при оплате подписки картами банков, которые попали под санкции. Netflix отказалась транслировать 20 российских федеральных каналов первого и второго мультиплекса несмотря на требования Роскомнадзора.

Walt Disney Company приостановила релиз своих фильмов в российских кинотеатрах, в частности, на территории РФ не будут показывать предстоящий мультфильм «Я краснею» от Pixar. Также был отменен прокат «Бэтмена» от студии Warner Bros. Сервис MEGOGO прекратил трансляцию ТВ-каналов в России.