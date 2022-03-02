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Депутат Госдумы Александр Козловский вошёл в топ-5 медиарейтинга по итогам февраля

Депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский занял пятое место в рейтинге политиков, связанных с Псковской областью, по упоминаемости в федеральных СМИ в феврале, сообщает «Псковская правда», которая составила этот рейтинг на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

Авторы исследования подчеркнули, что значительное число упоминаний депутата в СМИ связано с его постом в социальной сети «ВКонтакте», где он рассказал, как благодаря обращению к нему псковской шестиклассницы правоохранители задержали её отчима-педофила.

Кроме того, значительная часть публикаций с упоминанием Александра Козловского была посвящена его переизбранию секретарём регионального отделения «Единой России», его комментариям по вопросам кадровых перестановок в псковском городском отделении «Единой России», а также выступлению за признание Россией ДНР и ЛНР.

Отметим, что топ-30 регионального медиарейтинга построен на основе анализа СМИ Псковской области, топ-10 – федеральных СМИ. Персоны в них ранжированы по размеру медиаиндекса: показателя качественного состояния информационного поля, рассчитанного системой «Медиалогия» с учётом влиятельности источника информации, характера упоминания и роли объекта в сообщении, а также наличия прямой или косвенной речи, относящейся к персоне.

Ознакомиться с полными данными медиарейтингов можно на сайте «Псковской правды».

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