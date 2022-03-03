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Анатолий Мультах: Россия будет жить

Директор МБУ ДО «Военно-патриотический Центр «Патриот» и почетный гражданин города Пскова Анатолий Мультах в беседе с корреспондентом прокомментировал специальную военную операцию в Донбассе с целью защиты мирного населения.

Анатолий Мультах сообщил, что полностью поддерживает президента Российской Федерации Владимира Путина и нынешняя «агония Запада» является результатом планов, которые не удалось свершить.

«Владимир Владимирович сумел порушить их планы. Дай Бог ему здоровья и долгих лет жизни. Спасибо, что Россия будет продолжать жить», - резюмировал Мультах.

Ранее ситуацию в Донбассе прокомментировали заместитель председателя Псковского отделения Российского детского фонда Юлия Колесова, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян и председатель Псковского регионального отделения Союза художников России Виктор Лысюк.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении в Донбассе специальной военной операции с целью защиты мирного населения.

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