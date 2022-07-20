В 8 районах Псковской области заболеваемость COVID-19 выше среднеобластного уровня

13:04, 20 июля 2022, ПАИ

В восьми муниципалитетах Псковской области заболеваемость коронавирусом выше среднеобластного уровня, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

Среди них: Плюсский, Порховский, Струго-Красненский, Псковский, Печорский и Куньинский районы, Великие Луки и Псков. В Пскове за неделю зарегистрирован 61 случай, заболеваемость составила 29,13 на 100 тысяч населения.

За минувшие сутки в Псковской области зафиксирован 21 новый случай заражения коронавирусом. Также в областном Роспотребнадзоре отметили рост заболеваемости среди детей.

19 июля в России у пяти заболевших коронавирусом выявили новый штамм коронавируса кентавр. Болезнь у пациентов протекает в легкой форме, госпитализированных среди них нет. Иммунолог Николай Крючков заявил, что новый подвид омикрона более заразный, чем предыдущие.