Организаторы фестиваля «На рубежах Пскова» призвали подходить к реконструкторам, чтобы те не грустили

15:28, 21 июля 2022, ПАИ

На фестивале «На рубежах Пскова» будет представлена техника, часть из которой примет участие в реконструкции. На марафоне в медиацентре Псковского агентства информации координатор фестиваля Евгений Рудый призвал жителей и гостей города не стесняться подходить к реконструкторам, так как большинство из них очень открытые, яркие люди. «С удовольствием расскажут и про каждый значок, и про каждую пуговицу, и про вооружение. Максимально их можно вопросами заваливать, они хотят этого. Им очень грустно бывает, когда к ним не подойдут и ничего не спросят», - заметил он.

На фестивале также откроется танцевальная площадка с патефоном, состоится концерт агитбригад с участием коллективов из районов Псковской области, в том числе школьных. «Мы будем стараться максимально приблизить концерт агитбригад к тому, что было в 40-е годы. Максимум акустики, максимум погружения, в том числе в визуальном исполнении, одежде, в которую будут одеты ребята. Чтобы у всех пришедших на фестиваль складывалось впечатление, что они чуть-чуть погрузились в годы Великой Отечественной войны и мирной жизни 40-х годов. Вплоть до мороженого в красивых упаковках до оформления площадок», - подчеркнула руководитель Псковского регионального отделения движения «Волонтёры Победы» Екатерина Родина.

Напомним, центральным мероприятием фестиваля, который состоится на стадионе «Электрон» 22-23 июля, станет реконструкция партизанского боя.

Со всей информацией о праздновании Дня города Пскова, а также с фото- и видеоматериалами можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.