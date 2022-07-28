Об уплотнении информации, возможном фуроре в науке и отдыхе для детей и взрослых – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:28, 28 июля 2022, ПАИ

Привет всем, кто пока не спит! На сайте Псковского агентства «Хороший дайджест». Меня зовут Сергей Владимирович. Поехали!

Ещё совсем недавно отдельные категории граждан возмущались появлению связи 5G и даже носили шапочки из фольги и боролись с новыми вышками, как появилась информация о том, что Россия начнёт развивать технологию 6G. Мы живём в удивительное время, господа. Ещё недавно компьютерщики использовали дискеты всего на 1,4 мегабайта (то есть туда даже одна песня не поместилась бы), то сегодня научились ужимать информацию так, что на одном диске памяти уместится вся Ленинская библиотека и ещё останется много места для видеоконцертов. Честное слово, я не знаю, чем закончится вот такое уплотнение информации, но оно продолжается. Наверное, это тема для писателей-фантастов.

Ещё одна фантастическая новость. Российские учёные решили шагнуть в запредельное. Они разрабатывают лекарство от рака, где само лекарственное начало к раковым клеткам будут доносить нано-частицы. Получится у них или нет, узнаем в ближайшее время. Но только представьте, сколько людей получат надежду на избавление от страшной болезни! И да, это реально будет фурор среди научного мира.

В правительстве Псковской области планируют празднование 700-летия Гдова. На заседаниях продумывают целый комплекс культурных и спортивных программ, направленных на популяризацию местных символов и традиций. Праздник должен остаться в умах и сердцах гдовичей и гостей города.

Вы, наверное, знаете, что сейчас при ПсковГу проходит «Летний университет». И в нём принимают участие не только псковские студенты. Учащиеся из Витебска поделились своими ощущениями от мероприятий «Летнего университа» вообще, и Пскова в частности.

В Псковском районе при поддержке губернатора Псковской области появились новые детские площадки. Я всегда радуюсь таким новостям. Если ребёнок занят на придомовой территории, если ему не скучно возле дома, он не пойдёт на дорогу и не попадёт под автомобиль. Он не залезет на стройку, рискуя свернуть себе шею, Он не… Тысячи примеров можно привести. Ценность хороших и интересных детских площадок должна быть понятна любому взрослому человеку.

Сейчас мне возразят, что детские площадки – для маленьких, а что делать подросткам ии взрослым? А я сейчас расскажу! В Пскове действует удивительный проект «Летняя сцена». Каждую субботу и воскресенье там выступают профессиональные и любительские музыкальные коллективы. Вы можете пойти и стать зрителем. Но если в вас есть талант, то можете стать участником! Вдруг вы прекрасно играете на гитаре, или показываете фокусы, или душевно читаете стихи? Попробуйте себя на «Летней сцене»! Организаторы хотят расширить круг возможностей мероприятий, чтобы на «Летней сцене» Пскова звучала не только музыка.

На этом всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!