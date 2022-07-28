Когда в Пскове появятся дизайнерские люки, рассказал Борис Елкин

15:00, 28 июля 2022, ПАИ

Когда в Пскове появятся дизайнерские люки, рассказал глава администрации Пскова Борис Елкин во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 28 июля.

По словам спикера, возникли некоторые трудности, которые не позволяют установить люки до конца лета.

«Уже готовы клише, чтобы отправить их в производство, чтобы в этом году первые люки заменить и чтобы, в частности, на Троицком мосту в этом году их ставили», – рассказал Борис Елкин.

В следующем году планируется ставить люки и в других местах.

Напомним, ранее Борис Елкин предложил украсить город дизайнерскими люками, псковичам предложили выбрать их макеты.