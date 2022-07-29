О пиарщиках, моряках и молодых художниках – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:19, 29 июля 2022, ПАИ

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Доброй ночи всем, кто ещё пока не спит. На сайте Псковского агентства информации «Хороший дайджест». Кинем взор в уходящий день и вспомним, что замечательного в нём было. Меня зовут Сергей Владимирович. Поехали!

Ежегодно 28 июля все российские PR-специалисты разных отраслей отмечают свой профессиональный праздник. И мало кто знает, что пиарщики – это не только ценный мех...в смысле хорошо смоделированное отношение к фирме, но здоровый климат в коллективе! Когда-то я даже проходил интенсив по public relations, то есть связям с общественностью.

Анекдот в тему и дату. Умирает пиарщик. Его встречает апостол Петр и спрашивает:

– Куда хочешь – в PR-рай или в PR-ад?

Пиарщик просит, чтобы ему показали для начала ад. Ему показывают офис PR-Агентства, где множество людей за компьютерами что-то печатают в бешеном темпе, звонят, согласовывают, а между ними бегают красноглазые демоны, бьют всех бичами и кричат:

– Скорее, скорее!!! Дэдлайн на носу!!!

Пиарщик просит показать ему рай – и, к своему удивлению, тут же оказывается точно в таком же офисе, где полно бешено печатающих, звонящих и т. п. людей, и те же демоны бегают и так же кричат:

– Скорее, скорее!!! Дэдлайн на носу!

Удивленный пиарщик поворачивается к Петру и спрашивает:

– А какая же тогда разница между PR-раем и PR-адом?

– В раю делают только ту работу, которую клиент принимает.

Может, и не так смешно, зато жизненно!

31 июля в Пскове будут отмечать День военно-морского флота. В мероприятии примут участие руководство и сотрудники дивизиона пограничных сторожевых катеров Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, представители областного правительства и ветераны.

В Пскове приведут в порядок два неработающих фонтана. «Чтобы развеять сомнения: у нас есть два фонтана, они оба сейчас не работают. В Летнем саду по гарантии меняют подсветку. В дендропарке с фонтаном проводятся плановые работы, перенастройка работы», – отметил глава администрации Пскова Борис Елкин. Надеюсь, ваши сомнения развеяны.

Сегодня в псковском аэропорту успешно прошёл тестовый запуск транспортёра для выгрузки багажа. Как говорится, дай бог, чтоб работал!

В Пушкинском музее-заповеднике проходят свою первую творческую практику студенты Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, Вы сможете увидеть живописные и графические работы, созданные за полтора месяца на территории заповедника и его окрестностях – всего 72 графических листа и 113 живописных работ. Выставка открывается сегодня в 15:00. Любопытствующие и тянущиеся к прекрасному, добро пожаловать!



На этом всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!