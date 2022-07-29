АФИША Куда пойти на выходных в Псковской области

17:45, 29 июля 2022, ПАИ

Второй месяц лета подходит к концу, а значит, нужно активнее заполнять копилку воспоминаний. Предлагаем вам посмотреть на афишу мероприятий, которые пройдут в Псковской области 29 – 31 июля.

Псковская филармония продолжает традицию проведения концертов под открытым небом в историческом центре Пскова. В этом году концерт «Лавандовая ночь» у Покровской башни пройдет в юбилейный, пятый раз.

29 июля в 19:00 и в 21:30 в исполнении ансамбля солистов «Камерата Псков» под управлением Николая Хондзинского вновь зазвучит музыка барокко, которая вернет слушателей в эпоху XVII – первой половины XVIII вв.

Арии из барочных опер, инструментальные сочинения, характерные звучания барочных инструментов создадут уникальную и неповторимую атмосферу на берегу реки Великой. В сопровождении солистов «Камерата Псков» вновь выступит солистка Мариинского театра Мария Баянкина.

Билеты можно купить в кассе БКЗ Псковской областной филармонии либо на сайте.

В ночь с 29 на 30 июля астрономы предлагают псковичам понаблюдать (и пофотографировать!) метеорные потоки Южные Дельта-Аквариды и Альфа-Каприкорниды в районе Мальской долины. Хорошей локацией, по мнению специалистов, станет локация у Иверской церкви с видом на Мальской монастырь.

«Примерная точка наблюдений отмечена кружком на карте, желающие (особенно астрофотографы, любители пейзажной ночной фотографии и астропейзажной фотографии), присоединяйтесь к наблюдениям! Прогноз погоды для Изборска в ночь с 29 на 30 июля хороший. Ввиду светлого неба рекомендуемая для съемки выдержка должна составлять 5-10 секунд, снимать нужно на полностью открытой диафрагме на ИСО, близком к максимальному. Наилучшее время для наблюдений и съемки - с полуночи до 3 ч. ночи», — пишут астрономы-любители.

Подробную информацию можно узнать в официальной группе клуба любителей астрономии Псковской области «АстроПсков» (https://vk.com/clubastropskov).

Жители Изборска на этих выходных будут праздновать День города. В честь 1160-летия с момента первого упоминания в летописи в Изборской крепости состоится праздничный концерт «Русский рубеж» с участием концертного хора Санкт-Петербурга под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста России Владимира Беглецова. Начало концерта 29 июля в 18:00.

Гостей ждут произведения из золотого фонда отечественного музыкального искусства: сочинения Сергея Рахманинова, Георгия Свиридова, Валерия Гаврилина и Василия Соловьева-Седого.

В Изборске также пройдут мероприятия, приуроченные к 78-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков. 30 июля в 13:00 с концертной программой выступит заслуженный коллектив народного творчества России ансамбль «Сказ» имени Виталия Григорьевича Румянцева и различные коллективы Изборска.

Праздничные мероприятия, посвящённые освобождению от фашистов, пройдут и в Псковском районе. 30 июля в 16:00 на горе Соколихе будут праздничные гуляния «Процветай и здравствуй, Псковская земля!».

В программе - шествие участников и гостей мероприятия, презентации сельских поселений Псковского района, ярмарка мастеров народных промыслов, концерты артистов Псковского районного центра культуры и приглашённых коллективов, работа детских интерактивно-развлекательных площадок.

А можно поэкспериментировать и махнуть в субботу и в Усвятский район. Путь не ближний, но оно, вероятно, того стоит. Фейерверк, дискотека, флешмобы и фотозоны... Всё это ждёт псковичей на Дне посёлка Усвяты, в рамках которого пройдёт областной фольклорный фестиваль «Знак Русского».

Праздничные мероприятия посвящены 100-летию фольклорной исполнительницы Псковщины Ольги Сергеевой, пройдут они на поляне у дома исполнительницы в деревне Церковище, а также непосредственно в самих Усвятах.

Помимо фейерверка, дискотеки и флешмоба, гостей фестиваля также ждут хороводы, народные танцы и песни у костра. С программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

В воскресенье в Пскове пройдут торжественные мероприятия, посвящённые празднованию Дня Военно-Морского Флота России.

В 11:00 на набережной Флотской Славы реки Великой состоится праздничный митинг, посвящённый Дню ВМФ. Также в рамках мероприятия планируются показательные выступления великолукского авиационно-спортивного клуба, концерт с участием творческих коллективов Псковской области и торжественное прохождение пограничных сторожевых катеров дивизиона управления.