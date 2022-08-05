О забавах Петра на Ловати и самых значимых событиях июля – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:20, 05 августа 2022, ПАИ

Доброй ночи всем, кто ещё пока не спит. И снова с вами «Хороший дайджест», причём на этой неделе последний. Завтра я взял отгул, поэтому хороших новостей на ночь глядя не будет. Встретимся уже на следующей неделе. А пока ныряем в позитив.

В преддверии Дня Гдова молодёжный центр проведёт городскую квест-игру «Легенды древнего города». 12 августа с 16:00 начнётся регистрация команд в ЦДК на улице Ленина, 1, в 17:00 пройдёт торжественное открытие и старт игры. Хотите верьте, хотите – нет, но я ни разу в квестах не принимал участие. Кто-нибудь из вас пробовал участвовать? И как? Отпишитесь, пожалуйста, в комментариях. Заодно, расскажете про саму задумку квеста, в котором вы участвовали.

По итогам каждого месяца редакция Псковского агентства информации формирует список наиболее заметных общественно значимых событий, произошедших в Псковской области. События выбираем не мы, а специалисты. Они же ранжируют их по степени значимости. Вы можете посмотреть на пятёрку самых главных событий июля в Псковской области.

На территории немецкого гостиного двора в Завеличье археологи раскопали занятную штуку! Игральные кости. Мне почему-то сразу вспомнилась жутковатая сказка Вильгельма Гауфа «Холодное сердце». Помните, как герои играли в кости на живое вырванное из груди сердце, бьющееся в банке? Надо бы перечитать эту сказку. Я её почти не помню. Тебе страшно? Мне – нет.

Псковский музей-заповедник предлагает псковичам вспомнить о народных традициях проведения Спаса и приглашает всех желающих на вечёрку. В августе по календарю отмечают сразу три Спаса: яблочный, ореховый и медовый. Добавьте муки и получится отличная шарлотка! Шучу. Между прочим, чем себя баловать осенью? Именно ей. Яблок будет – море, а рецепт – проще некуда.

И уж коли мы с вами зацепили в разговоре конец лета, напомню, там нас ожидает ещё одно событие – День рождения города Великие Луки. 27 августа события мероприятий будут разворачиваться не только на улицах, но и на реке. В первый раз такая задумка появилась у организаторов. Вы увидите не только костюмированное шоу «Заячий остров», но и «Потешную флотилию» в акватории Ловати. Обе идеи – прямые отсылки к Петру Первому. Помните зайца на столбике у Петропавловки? По легенде косой перепугано прыгнул к государю на сапог, когда тот закладывал Санкт-Петербург. И «Потешные флотилии» – тоже забава Петра Алексеевича.

На этом, пожалуй, всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!