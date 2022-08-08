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Общество

В Пскове планируют модернизировать системы ливневой канализации

Система ливневой канализации является болевой точки города Пскова, поэтому планируется модернизация системы в ближайшее время. Об этом сообщил глава администрации города Пскова Борис Елкин в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Есть над чем работать, и у нас есть определенные планы по модернизации ливневой канализации. Но всему свое время, и об этом мы объявим позже. Стоит отметить, что ливень действительно был очень серьезный и продолжительный. С таким количеством воды зачастую не могут справиться ни в одном городе», - прокомментировал Борис Елкин.

Он также добавил, что администрация будет продолжать заниматься городом: проводить очистку канализации, а также проводить новые системы ливневки. Борис Елкин рассказал, что специализированные службы отработали все проблемные точки города и откачали воду из затопленных мест города.

Напомним, 6 августа в Псковской области прошли ливни. Так, в Пскове затопило Ольгинскую набережную и цокольный этаж Поганкиных палат. По словам начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талы Нещадимовой, благодаря этому ливню уже выпала месячная норма осадков за текущий месяц. Руководитель Управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий отметил, что последствия ливня были оперативно устранены.

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