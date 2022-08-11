Отдых в летнем лагере в Псковской области организуют для детей Бериславского района
В Псковской области для детей из Бериславского района Херсонской области Украины будет организован отдых в летнем лагере. Об этом сообщается в Telegram-канале «Берислав Новости».
Уточняется, что поездка будет организована для детей от 10 до 18 лет. Ее полностью обеспечат власти Псковской области: питание, проживание и культурно-образовательная программа. Также будет проведено множество разных спортивно-культурных мероприятий.
Руководители местных администраций согласуют с родителями списки детей для организации групп, отмечается в сообщении. По всем вопросам можно обращаться по телефону +79900133934.
Ранее сообщалось, что Псковская область берёт шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области.
Чтобы определиться с основными направлениями работы в подшефном районе, делегация Псковской области накануне посетила Херсонскую область, где подписала соглашение о сотрудничестве. Также была оказана гуманитарная помощь: три фуры с продуктами, вещами, детскими и воркаут-площадками, а также два микроавтобуса.
Добавим, что гуманитарную помощь из Псковской области уже начали выдавать в Бериславе.
О том, как Псковская область помогает Бериславскому району Херсонской области, читайте в специальном сюжете ПАИ.
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