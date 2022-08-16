Об археологии, ордене «Мать-героиня» и цифровом несовершенстве мира – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:22, 16 августа 2022, ПАИ

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Доброй ночи всем, кто не спит. Это снова «Хороший дайджест». Как всегда в это время на сайте Псковского агентства информации я, Сергей Владимирович, пытаюсь отыскать в ушедшем дне только позитивные новости. И мне это удаётся! «Значит, не всё так уж плохо на сегодняшний день».

15 августа отмечали День археолога. Даже те, кто хоть раз были на Псковской земле, понимают важность археологии для нашего региона. В честь праздника в медиацентре Псковского агентства информации состоялась пресс-конференция. С Днём археологов поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников сотрудников Археологического центра региона.

Президент России Владимир Путин учредил звание «Мать-героиня» для родивших и воспитавших 10 и более детей, установив для них единовременную выплату 1 млн рублей. Звание «Мать-героиня» было установлено указом президиума Верховного совета СССР от 8 июля 1944 года одновременно с учреждением ордена «Материнская слава» и Медали Материнства. Целью введения этих наград было восполнение населения страны из-за гибели миллионов советских граждан в годы Великой Отечественной войны. Внешний облик ордена «Мать-героиня» был создан художником Иосифом Ганфом. Знак представлял собой выпуклую пятиконечную звезду из золота 950-й пробы на фоне серебряных лучей. Размер ордена между противолежащими концами серебряной звезды – 28 мм. Знак ордена соединялся с фигурной металлической пластинкой, покрытой красной эмалью. На пластинке имелась выпуклая позолоченная надпись «Мать-героиня». По состоянию на 1975 год вес ордена составлял около 17,5 г (в том числе 4,5 г золота и 11,5 г серебра). Орден носили на левой стороне груди и при наличии других орденов и медалей размещался над ними. В случае смерти матери орден оставался в ее семье для хранения. После распада СССР звание «Мать-героиня» в российской наградной системе не сохранилось.

В ближайшие выходные «Луки Парк» отпразднует свой день рождения. Это будет праздник аж на два дня сразу. Вы можете познакомиться с программой самостоятельно и выбрать те мероприятия, которые подойдут вам и вашим детям.

Может быть, вы мне не поверите, но звонарям в Псково-Печерском монастыре помогает в работе ворона по имени Добрыня. Я бы сам не поверил, если бы не видео! Переходите по ссылке и смотрите, как пернатый звонарь старается помочь людям.

Анекдот в тему. Сидит ворона на дереве, вся в альпинистском снаряжении. В клюве сыр. Мимо бежит лиса:

– Ворона, какой у тебя рюкзак модный!

– Умгу.

– Какие кошки и карабины у тебя блестящие.

– Умгу.

– Слышь, ворона, говорят ты не настоящая альпинистка, а все эти прибамбасы для понту носишь.

– Гонят!!!.

Сыр упал и повис на страховке.

И напоследок умопомрачительная новость из Новосибирска. Там у мужика забрали автомобиль и погрузили его на эвакуатор. Машина «стояла» со скоростью 85 км/ч. А должна была «стоять» не больше 60. Её номер заметили видеофиксаторы. А номер эвакуатора нет. Вот поэтому штраф прилетел ничего не подозревающему владельцу легковушки. Бедолага за свои же деньги оказался папуасом. Несовершенство цифрового мира.

На этом, пожалуй, всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!