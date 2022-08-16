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Общество

До 70 км в день проходят участники конного похода «Александрова дорога»

Железный град. Фото из архива ПАИ.

Участники реконструкции исторического похода «Александр Невский» в среднем проходят по 40-50 километров в день, рассказал гендиректор фонда «Александрова гора» Михаил Грушин в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Если они не укладываются в маршрут, то могут проходить в сутки и 70 километров», — уточнил Михаил Грушин. 

Он отметил, что логистика похода очень сложная, и до того, как 20 дружинников двинулись в путь, организаторы проверили выбранный маршрут.

«У нас изначально на рекогносцировку [разведку местности. - ПАИ] вышла специальная группа, которая уже прошла весь этот маршрут. Это были два всадника, которые ехали налегке с большой скоростью. Они отрабатывали места стоянок, ночёвки и т. д. Весь маршрут нами уже точно определён, и мы знаем с точностью до 100 метров, где они будут стоять», — рассказал Грушин.

Конный поход завершится 20 августа историческим фестивалем в деревне Самолва Гдовского района. Программу мероприятия можно посмотреть здесь. О сложностях, которые встают перед участниками конного похода, можете почитать тут.

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