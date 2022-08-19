Люди в Бериславском районе брошены украинскими властями ещё 20 лет назад – Антон Сергеев

15:06, 19 августа 2022, ПАИ

Люди в Бериславском районе Херсонской области брошены украинскими властями ещё лет 20 назад, заявил советник губернатора Псковской области Антон Сергеев. Своими впечатлениями от поездки в район он поделился в интервью в эфире телеканала «Первый Псковский».

«Чем занимались 20 с лишним лет предыдущие власти, сказать сложно, потому что отопления нет, водоотведения нет, канализации нет, горячей воды нет, включают электроприборы для того, чтобы отапливаться. У меня от поездки некая разность ощущений: с одной стороны, очень открытые и приветливые люди, а с другой стороны, ощущение, что они как брошенки. Как были когда-то брошены, так и остались», – констатировал советник главы региона.

Антон Сергеев обратил внимание, что отдельные «псковские журналисты», сидя в Риге, говорят: «Ну конечно, вы же разбомбили все школы, а теперь их восстанавливаете, вот вы какие нехорошие люди».

«А разбомбили-то их ВСУ, Украина. И почему они бьют по школам – тоже большой вопрос: они что, не понимают, что там могут быть дети и т. д.? Они целенаправленно бьют по школам, действительно две разбомбили, причём одна вообще, к сожалению, восстановлению не подлежит, а вторая в не очень хорошем состоянии. А то, что они бьют, – это реально так, потому что мы были в третьей школе в момент того, как нам директор школы показывал, рассказывал, и пришло оповещение о том, что идёт налёт. И нам пришлось оттуда уезжать. То есть на самом деле украинским властям и ВСУ глубоко наплевать на мирных жителей, проживающих в Бериславском районе», – заявил Антон Сергеев.

Видеоверсия интервью выйдет в эфире телеканала «Первый Псковский» сегодня, 19 августа, в 19:40.

Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области.

Чтобы определиться с основными направлениями работы в подшефном районе, делегация Псковской области посетила Херсонскую область, где подписала соглашение о сотрудничестве. Также псковская делегация привезла с собой гуманитарную помощь. На место прибыли три фуры с продуктами, вещами, детскими и воркаут-площадками, а также два микроавтобуса.

Добавим, что гуманитарную помощь из Псковской области активно выдают в Бериславе.

О том, как Псковская область помогает Бериславскому району Херсонской области, читайте в специальном сюжете ПАИ.