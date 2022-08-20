Очередная партия гуманитарной помощи из Пскова прибыла в Берислав

12:18, 20 августа 2022, ПАИ

Очередная партия гуманитарной помощи из Псковской области прибыла в город Берислав Херсонской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Берислав. Новости».

«Псков и Берислав – города-братья! В Берислав в очередной раз прибыла гуманитарная помощь от наших друзей из Пскова», – говорится в сообщении.

Отмечается, что среди прибывшего гуманитарного груза – продукты питания и канцелярские товары.

«Всё это будет передано в сёла в ближайшее время», – подчеркнули авторы Telegram-канала.

Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области.

Чтобы определиться с основными направлениями работы в подшефном районе, делегация Псковской области посетила Херсонскую область, где подписала соглашение о сотрудничестве. Также псковская делегация привезла с собой гуманитарную помощь. На место прибыли три фуры с продуктами, вещами, детскими и воркаут-площадками, а также два микроавтобуса.

О том, как Псковская область помогает Бериславскому району Херсонской области, читайте в специальном сюжете ПАИ.