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Общество

ПАИ в сентябре цитировали чаще других СМИ Псковской области

Псковское агентство информации в сентябре цитировали чаще других СМИ Псковской области. Это следует из рейтинга, составленного компанией «Медиалогия».

За месяц на ПАИ сослались 132 раза. На втором месте по количеству цитат - местная лента новостей из холдинга «Гражданская пресса» (106 цитат), на третьем - телеканал «Первый Псковский» (74), на четвёртом - luki.ru (69), на пятом - ГТРК «Псков» (32).

Индекс цитируемости ПАИ в сентябре - 5,11 (третье место), у «Первого Псковского» - 10,83 (первое местое), у местной ленты новостей - 7,46 (второе место).

Псковское агентство информации в сентябре цитировали СМИ Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Воронежа, Астрахани, Ставрополя, Выборга.

Наиболее цитируемые темы сентября:

Прямые перелеты из Пскова запустят в Воронеж

Школьные автобусы и машины скорой помощи получит Псковская область

Реставрация часовни около Снетогорского монастыря

Из Пскова в Петербург планируют запустить авиатакси.

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