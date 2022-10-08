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Общество

Михаил Ведерников опубликовал свежее еженедельное обращение

Фото: видеообращение Михаила Ведерникова

Сегодня губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал новое видео из цикла «Еженедельное». В этом цикле глава региона рассказывает о самых значимых событиях, произошедших в Псковской области за последние семь дней.

В свежем видео Михаил Ведерников затронул следующие темы: завершение реставрации храма в Бельском Устье, старте главного областного кадрового конкурса «Лидер года», а также выход фильма «Неизвестный герой» об уроженце Псковской земли.

Кроме того, в новом видео Михаил Ведерников рассказывает о ситуации с очередями на пунктах пропуска в Псковской области и хамском поведении выезжающих из региона. 

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