Под защитой: какие меры поддержки предлагают семьям военнослужащих

10:59, 11 октября 2022, ПАИ

Всё о социальной поддержке семей военнослужащих рассказали эксперты в Telegram-канале «Объясняем.РФ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















Ранее сообщалось, когда военнослужащие получат свои первые зарплаты. Также отмечалось, есть ли для мобилизованных ограничение по снятию со счёта только 20 тысяч рублей.

10 октября в Пскове начал работать Центр помощи семьям мобилизованных и военнослужащих.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.

В Псковской области в конце прошлой недели план по мобилизации был выполнен на 70%. На прошлой неделе основные усилия были сосредоточены на оповещении и розыске граждан, пребывающих в запасе, вручении повесток и формировании команд для дальнейшей отправки в учебные центры.