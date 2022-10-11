Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Под защитой: какие меры поддержки предлагают семьям военнослужащих

Всё о социальной поддержке семей военнослужащих рассказали эксперты в Telegram-канале «Объясняем.РФ».

  • Соцподдержка семей военнослужащих
    Фото: ПАИ
  • Соцподдержка семей военнослужащих
    Фото: ПАИ
  • Соцподдержка семей военнослужащих
    Фото: ПАИ
  • Соцподдержка семей военнослужащих
    Фото: ПАИ
  • Соцподдержка семей военнослужащих
    Фото: ПАИ
  • Соцподдержка семей военнослужащих
    Фото: ПАИ
  • Соцподдержка семей военнослужащих
    Фото: ПАИ
  • Соцподдержка семей военнослужащих
    Фото: ПАИ
  • Соцподдержка семей военнослужащих
    Фото: ПАИ

Ранее сообщалось, когда военнослужащие получат свои первые зарплаты. Также отмечалось, есть ли для мобилизованных ограничение по снятию со счёта только 20 тысяч рублей.

10 октября в Пскове начал работать Центр помощи семьям мобилизованных и военнослужащих

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ. 

В Псковской области в конце прошлой недели план по мобилизации был выполнен на 70%. На прошлой неделе основные усилия были сосредоточены на оповещении и розыске граждан, пребывающих в запасе, вручении повесток и формировании команд для дальнейшей отправки в учебные центры. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

11 октября 2022

Мобилизованных хотят избавить от долгов по квартплате
11 октября 2022

Под защитой: какие меры поддержки предлагают семьям военнослужащих
11 октября 2022

Эксперт рассказал, как мошенники могут украсть деньги родителей через детей

11 октября 2022

Необычные лисички находят грибники в псковском лесу
11 октября 2022

Ремонт фасадов Варваринской церкви завершается в Печорах

11 октября 2022

Псковичку расписали в ЗАГСе с мобилизованным через час после её просьбы
10 октября 2022

Бежаницкие школьники отправили рисунки со словами поддержки российским солдатам
10 октября 2022

«Экопром» продолжает наводить порядок на острове им. Залита

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...