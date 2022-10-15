Михаил Ведерников записал видео о поддержке мобилизованных в Псковской области

15:00, 15 октября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал очередное видео из цикла «Своих не бросаем». Речь в нём идёт о мерах поддержки мобилизованных граждан и их семей.

За неделю Центр помощи мобилизованным, созданный в Пскове, принял порядка 200 обращений. В районах мобилизованные граждане обращаются за помощью в территориальные отделения соцзащиты или просто оставляют свои заявки по горячей линии 122.

Глава региона отметил, что посылки на передовую собирают не наугад, а формируют по запросам воинских частей и подразделений. Псковские мобилизованные в зону проведения специальной военной операции пока не выезжали.

«Лично руковожу призывной комиссией области, чтобы частичная мобилизации проходила справедливо, объективно, в соответствии со здравым смыслом и требованиями Президента», – сказал Михаил Ведерников.





